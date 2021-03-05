Son dakika haberleri: Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
05.03.2021 22:57
Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, örgüte finansman sağladığı tespit edilen iki kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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