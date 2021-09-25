112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Berk idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeni Mahalle'de Ukrayna uyruklu Liudmyla Çetinkaya idaresindeki AL 3020 EK yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

Adıyaman 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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