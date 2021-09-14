Son dakika haberleri... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda dün gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar N.E, Y.K, M.G.K. ve S.U. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.E. tutuklandı, diğer zanlılar ise yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte dün düzenlenen operasyonda, 17 parça halinde 92,08 gram sentetik uyuşturucu, 52 uyuşturucu hap, 420 cinsel içerikli jel ve 710 cinsel içerikli hap ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.