İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından salı günü, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ise uyuşturucu ile tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika

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