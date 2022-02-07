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Adıyaman'da yangın çıkan binada can pazarı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adıyaman'da yangın çıkan binada can pazarı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

07.02.2022 19:34
Adıyaman'da yangın çıkan binada can pazarı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

- Adıyaman'da bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı.

- Adıyaman'da bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Binada mahsur kalan 15 kişiden 5'i, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 935. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyürken, binayı duman kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da balkonlarda mahsur kalan bina sakinlerini itfaiye merdivenleriyle tek tek kurtardı. Merdivenle indirilen 15 kişiden 5'i, yoğun dumandan etkilenmeleri nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma

(Cihan Kizir/İHA)

Adıyaman'da yangın çıkan binada can pazarı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da yangın çıkan binada can pazarı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da yangın çıkan binada can pazarı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da yangın çıkan binada can pazarı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da yangın çıkan binada can pazarı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da yangın çıkan binada can pazarı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da yangın çıkan binada can pazarı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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