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Son dakika haberleri! Adıyaman'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adıyaman'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

31.01.2022 16:50
Son dakika haberleri! Adıyaman'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bahattin Yanık idaresindeki 02 FK 888 plakalı hafif ticari araç Kahta-Adıyaman kara yolu Samsat yol ayırımında Mahmut Bilgin idaresindeki 63 YL 393 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Adıyaman, Otomobil, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adıyaman'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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