Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bahattin Yanık idaresindeki 02 FK 888 plakalı hafif ticari araç Kahta-Adıyaman kara yolu Samsat yol ayırımında Mahmut Bilgin idaresindeki 63 YL 393 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Adıyaman'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika