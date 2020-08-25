Son dakika haberleri: ADIYAMAN Gölbaşı'ndaki toplu balık ölümlerine inceleme

Son dakika haberine göre Gölbaşı'ndaki toplu balık ölümlerine incelemeADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kaymakamlık tarafından sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümlerine yönelik inceleme başlatıldı.

Gölbaşı'ndaki toplu balık ölümlerine inceleme ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kaymakamlık tarafından sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümlerine yönelik inceleme başlatıldı. İlçeye bağlı Karaburun köyündeki sulama kanalında balık ölümleri görüldü. Sulama kanalında incelemelerde bulunan Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, "Çevre Mühendisleri yaptıkları incelemede balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını söylediler. Konuyla ilgili inceleme başlattık.Yapılacak olan detaylı inceleme sonucunda balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden mi, suyun debisinin düşüklüğünden mi, çevresel atıklardan mı olduğu belli olacaktır? dedi.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 21:43

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine yönelik galiz küfürler eden kişi gözaltına alındı

Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun

Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi

Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk

Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın

20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum

Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım

İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı

Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti