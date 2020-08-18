Son dakika haberleri! ADIYAMAN Kepçe operatöründen çocukların su eğlencesine destek

Son dakika haberine göre Kepçe operatöründen çocukların su eğlencesine destekADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde suda oynayan çocukların eğlencesine kepçe operatörünün ortak olmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kepçe operatöründen çocukların su eğlencesine destek ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde suda oynayan çocukların eğlencesine kepçe operatörünün ortak olmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu ilçedeki Atatürk Baraj Göleti'nde serinlemek için suya giren çocukları gören kepçe operatörü eğlencelerine ortak oldu. Kepçe operatörü tarafından iş makinesinin üzerine çıkarılan çocuklar, yüksekten suya atlayış yaptı. Çocukları eğlencesine katılan kepçe operatörünü çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 14:42

Kaynak: DHA

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