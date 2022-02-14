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Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu - Son Dakika

Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu

14.02.2022 16:30

Adliye önünde silahlı saldırı kamerada.

Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu

SAMSUN Samsun'da adliye çıkışı yaşanan silahlı saldırı olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan Samsun Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu davasından beraat eden E.T.'nin duruşma çıkışı adliye önünde bir kişi koluna girerek götürmeye çalıştı. Bu sırada karşı tarafından gelen bir başka kişinin silahını çektiğini gören E.T., kendini can havliyle yol kenarındaki markete attı. Silahlı saldırgan da markete kaçan E.T.'nin peşine giderek tabancayla ardı ardına ateş etti. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ambulansta görevli sağlık ekipleri market içindeki E.T.'yi saldırıda yaralanıp yaralanmadığını kontrol etti. E.T.'nin saldırıyı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Polis olay yerinde dolu mermi de ele geçirirken, tabancadan çıkan kurşunlardan biri ise dondurma dolabına isabet etti. Silahlı saldıranlar otomobil ile olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu

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Silahlı saldırı, Adliye Sarayı, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adliye önünde silahlı saldırı kamerada... Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu - Son Dakika
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