Son dakika haberleri: Adliye otoparkı yakınında çıkan yangında 4 araç zarar gördü

Son dakika haberler: MERSİN'de, adliye otoparkının bitişiğindeki otluk alanda çıkan yangında 4 araç zarar gördü.

MERSİN'de, adliye otoparkının bitişiğindeki otluk alanda çıkan yangında 4 araç zarar gördü. Merkez Akdeniz ilçesindeki adliye otoparkının çevresindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. 4 aracın küçük çaplı zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



İtfaiye, Akdeniz, Yangın, Güncel, Son Dakika - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Adliye otoparkı yakınında çıkan yangında 4 araç zarar gördü - Son Dakika

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