Son dakika haberleri: Adliye otoparkı yakınında çıkan yangında 4 araç zarar gördü - Son Dakika

MERSİN'de, adliye otoparkının bitişiğindeki otluk alanda çıkan yangında 4 araç zarar gördü.
Merkez Akdeniz ilçesindeki adliye otoparkının çevresindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. 4 aracın küçük çaplı zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Kaynak: DHA
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