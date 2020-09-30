Son dakika haberleri: Adnan Oktar organize suç örgütü davası - Son Dakika

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Adnan Oktar'ın sağ kolu olarak bilinen ve "örgüt yöneticiliği" suçundan tutuklu bulunan sanık Ulviye Didem Ürer'in, hakkında düzenlenen ek iddianameye ilişkin savunması alındı.

Sanık Ürer, iddianamede kendilerine yapılacak operasyonu önceden öğrenip bunu engellemek için bazı siyasi isimlerle görüşmeler yaptıklarının iddia edildiğini ancak bu siyasi kişilerle PKK tehdidine karşı, bilgilendirme amaçlı görüştüklerini savundu.

Ürer'in 10'a yakın siyasi parti temsilcisinin ismini sık sık zikrederek, bu kişilerin tanık olarak dinlenilmesini talep etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, iddianamedeki iddiayı karşılayacak şekilde savunma yapmasını isteyerek, siyasi tartışma programındaymış gibi konuşmamasını söyledi.

Ürer, savunmasının devamında, Mavi Marmara olayında Adnan Oktar'ın telkinleri ve bir kısım İsrailli yetkililerle görüşülmesi sonucunda Türkiye'den özür dilenildiğini, tutuklu kişilerin serbest bırakıldığını öne sürdü.

Başkan Perk'in, buna yönelik delillerinin olup olmadığını sorması üzerine Ürer, "Efendim yapılan canlı yayınlarımız var. Biz bu İsrailli yetkililerin çağırılıp dinlenilmesini istiyoruz." dedi.

Ürer'in, operasyondan önceki dönemlerde görüştüklerini iddia ettiği siyasi isimlerin yanı sıra aralarında merhum Müslüm Gürses'in de bulunduğu bazı sanatçıların da adını geçirmesi üzerine Başkan Perk, "Rahmetliyi de saydın arada." dedi. Ürer, "Çok severdim kendisini. O da bizi severdi." diye karşılık verdi.

Duruşmada daha sonra sanık Ürer'in çapraz sorgusuna geçildi.

Müşteki avukatlarından Eser Çömlekçioğlu, sanık Ürer'e, "Cezaevinde, diğer sanıklara not göndererek, mahkeme savunmalarının çok uzun tutulması için talimat verdiniz mi?" diye sordu.

Ürer, kimseye böyle bir not göndermediğini, arkadaşlarına gönderdiği notlarda sevgiden bahsettiğini öne sürdü.

Ruhsatlı silah almasıyla ilgili soru üzerine Ürer, "Çalıştığım iş yerinin cirosundan istifade edip silah aldım. Ben çok tanınan bir insanım. Her yerde fotoğraflarım çıkıyor. Gazetelerde adım geçiyor. Gezi olaylarında beni Taksim'de asmakla tehdit ettiler. Can güvenliğim için başvurup aldım." dedi.

Ürer, "Adnan Oktar'ın sözcülüğü gibi bir göreviniz var mı? Çocuklarını örgütten kurtarmak isteyen Elvan Koçak'ın iddialarına dair bir televizyon kanalındaki programa telefonla katılıp Adnan Oktar'ın sözcüsü olarak yanıt verdiğiniz doğru mu?" sorusu üzerine, "Elvan Koçak sadece Adnan Bey'e değil bize karşı da ithamlarda bulunmuştur. Bu nedenle o programa bağlandım. Ben Adnan Oktar'ın sözcüsü değilim Allah'ın sözcüsüyüm." yanıtını verdi.

Müşteki avukatı Çömlekçioğlu, Adnan Oktar'a en yakın isimlerden olan ve "örgüt yöneticiliği" suçundan tutuklu sanık Merve Büyükbayrak tarafından Adnan Oktar'a yazılan fişleme notunun dijital halini, duruşma salonunda gösterdi.

Söz konusu notta, Büyükbayrak'ın Didem Ürer hakkındaki eleştirilerinin olduğuna dikkati çeken Çömlekçioğlu, "Örgüt içi bir fişleme sistemi mi vardı?" diye sordu.

Başkan Perk de sanığa, "Büyükbayrak savunmasında Adnan Oktar'ı çok sevdiğini, onunla imam nikahlı evli olmadığını, isterse evlenebileceğini söyledi. Bugün siz de o minvalde savunma yapıyorsunuz. Bu nedenle Büyükbayrak ile aranızda çatışma mı var?" sorusunu yöneltti.

Sanık Ürer, "Merve benim en yakın arkadaşımdır. Canımdır benim. Asla böyle bir şey yok. Bütün dijital veriler sahte. Tamamı suni oluşturulmuştur. O delilleri polisler de koymuş olabilir, Özkan Mamati de (müşteki)." dedi.

Üzerine kayıtlı canlı yayın aracı bulunan Ürer, neden bu aracı aldığının sorulmasına, "Ben ulusal kanallara çok bağlanıyorum. Bir arkadaşımla cüzi bir miktara ortak olarak bu aracı aldık. Kredi kullanmam faiz sevmiyorum. Hep nakit çalışırım. Bu aracı da nakit parayla aldım. Allah rızası için de A9 TV'ye aracı kullandırırdım." yanıtını verdi.

Sanığın sürekli dijital materyalleri kabul etmemesi ve delillerin sahte olarak üretildiğini savunması üzerine başkan Perk, "Siz bu notları kabul etmiyorsunuz ancak Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alındı. Raporda, deliller içindeki el yazısı notların sanıklar tarafından yazıldığı tespit edilmiş." dedi.

Sanık ise "Hayır efendim bizim değil" yanıtını verdi.

Sanık ayrıca, cep telefonundan çıkan delillerin, Whatsapp yazışmalarının, sosyal medya paylaşımlarının, maillerin, fotoğrafların hiçbirini kabul etmediğini de söyledi.

Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı, "Dosyada, operasyon günü sizin Adnan Oktar ile birlikte villanın arkasından kaçış görüntüleriniz mevcut. 2012 yılında tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine polis o gün villaya gelmiş. Sizin o gün de Adnan Oktar ile aynı yoldan kaçtığınız iddiası var. O arkadaki yolu sık sık kullanır mısınız? Operasyon günü bindiğiniz araç her zaman orada bekler mi?" diye sordu.

Sanık Ürer, polisin sık sık bulundukları villaya geldiğini, çeşitli sebeplerle içeri girdiğini ve 2012 yılındaki arama sırasında villada olup olmadığını hatırlamadığını belirterek, "Orası ormanlık bir alan. Yangın çıkabilir, hırsız girebilir, PKK'lısı gelebilir. O yüzden o yol vardır. Biz 1999 yılındaki operasyonda ciddi şeyler yaşadık. En az 1 hafta emniyette kalacağımızı düşündüğüm için o yoldan çıkıp ikamet adresime, üzerimi değiştirmek için gittik. Üzerimi değiştirdim, koyu renkli kıyafetler giydim, su içtik, tekrar yola çıktık, Vatan Caddesi'ndeki emniyete teslim olmaya giderken polisler tarafından durdurulduk." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya yarın, diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.