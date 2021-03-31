Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Söke ilçesinde Söke Kaymakamı Soner Zeybek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. ADÜ Söke yatırımları ve Söke'de açılması planlanan bölümler ve gerçekleşecek yatırımların konuşulduğu toplantı, samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Toplantıya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Söke Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Karataş, Söke Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mimar Murat Kaloğlu, Söke İşletme Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Turan Akkoyun, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Şipal, Dr. Öğretim Üyesi Pınar Zarif Tapkan, Fakülte Sekreteri Ufuk Göverci katıldı.

Söke kampüsü ve açılması planlanan bölümlerle ilgili açıklamalarda bulunan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Söke halkının önemli bir işi gerçekleştirerek üniversiteye ve Söke'ye bir bina kazandırmasını takdirle karşıladıklarını belirtti. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Tüm samimiyetimle bu yatırımı el birliğiyle ülkemizin geleceğine kazandıran Söke halkına, mutlaka bu yatırımın karşılığını vermek isterim. İnşallah el ele verip Söke için en iyiyi yapmak adına daha fazla mesai harcayacağız" dedi.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke için atılacak adımların her zaman destekçisi olduklarını vurgulayarak, "Söke Eğitim Vakfı olarak elimizden geleni yapacağız. Sizin ortaya koyduğunuz iyi niyete biz de elimizden geldiği ölçüde katkı vereceğiz. Amacımız Söke'nin daha iyi bir noktaya gelmesini sağlamak" diye konuştu. - AYDIN