Son dakika haberleri... ADÜ Rektörü Aldemir, hastane acili için yapılacak otopark alanını inceledi - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Hastanesi Acili karşısında yapılması planlanan otopark alanında incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e alan incelemesinde Yapı işleri Daire Başkanı Adem Yavuz Avşar ve ADÜ hastane yönetimi eşlik etti. 500 araç kapasiteli olarak yapılması planlanan otopark alanının değerlendirildiği incelemelerde Rektör Aldemir, hiçbir ağacın kesilmeden otoparkın oluşturulması talimatını verdi. Aldemir, yeni hastane binasının ve yeni otoparkın bu yıl sonunda hizmete başlayacağı müjdesini de paylaştı.

İncelemelerin ardından, hastaneyi ziyaret eden Rektör Aldemir hastane yönetimi ve personel ile görüştü. Kovid-19 pandemi süreci hakkında bilgi alan Aldemir, "Özveriyle, fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte her zaman yanınızdayız" dedi. - AYDIN