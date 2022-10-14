Son dakika haberleri! Amasra'da maden ocağında patlama (3) - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Amasra'da maden ocağında patlama (3)

14.10.2022 20:12
Son dakika haberleri! Amasra'da maden ocağında patlama (3)

Bir son dakika haberine göre AFAD'DAN AÇIKLAMABartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir."


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Kaynak: DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Amasra'da maden ocağında patlama (3) - Son Dakika

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