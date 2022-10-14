Son dakika haberleri! Amasra'da maden ocağında patlama (3)

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir."