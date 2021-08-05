AFAD'dan yangından kurtarılan anne ve kızına geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

AFAD'dan yangından kurtarılan anne ve kızına geçmiş olsun ziyareti

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangında alevlerin arasından kurtarılan anne ve kızını ziyaret etti.

Adana'nın Kozan ilçesi Samanlı Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki kadın ve 61 yaşındaki kızı, 29 Temmuz'da meydana gelen yangında mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile mahalleye ulaşan AFAD, ANDA ve YAKUT ekipleri anne ve kızını yangından kurtardı. AFAD ekipleri, bugün anne ve kızının evine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz, 29 Temmuz'da Adana Kozan'da yaşanan yangında, alevlerin içinden kurtardıkları Mesude ve Nesibe teyzelerimizi ziyaret ederek, ülkemizin dört bir yanından gelen geçmiş olsun dileklerini iletti."

Görüntü dökümü:

- Yangından görüntü

- Ziyaretten görüntü

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,