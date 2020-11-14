AFAD: İzmir'deki depremde 116 vatandaşımız hayatını kaybetti - Son Dakika

AFAD: İzmir'deki depremde 116 vatandaşımız hayatını kaybetti
14.11.2020 18:35
AFAD: İzmir'deki depremde 116 vatandaşımız hayatını kaybettiİÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıkladı.
AFAD: İzmir'deki depremde 116 vatandaşımız hayatını kaybetti
İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıkladı.
AFAD'dan, İzmir'de yıkıma neden olan depreme ilişkin yapılan açıklamada, afet sonrası büyüklüğü 4'ün üzerinde 48 olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı olduğu belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 116 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1034 vatandaşımızdan 1021'i taburcu edilmiş olup, 8 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir" denildi.
ANKARA, -
Son Dakika Uzman diyetisyen Zehra Bora, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü özel yazı kaleme aldı: Dünyada 542 bin çocuk hasta Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine Lance Stroll ilk sıradan başlayacak 20 kişi bir gence saldırdı! Tekmeli tokatlı meydan dayağı kamerada Dede ve torununun anlaşmazlık yüzünden silahla yaralanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil