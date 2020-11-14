AFAD: İzmir'deki depremde 116 vatandaşımız hayatını kaybetti - Son Dakika

AFAD: İzmir'deki depremde 116 vatandaşımız hayatını kaybetti

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan, İzmir'de yıkıma neden olan depreme ilişkin yapılan açıklamada, afet sonrası büyüklüğü 4'ün üzerinde 48 olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı olduğu belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 116 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1034 vatandaşımızdan 1021'i taburcu edilmiş olup, 8 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir" denildi.

ANKARA, -