Son dakika haberleri | AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini ve deprem sonrasında 277 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.
31.10.2020 01:45
Gelen son dakika haberine göre AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini ve deprem sonrasında 277 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini ve deprem sonrasında 277 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.
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- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini ve deprem sonrasında 277 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı. - Son Dakika
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