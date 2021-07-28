AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Antalya Manavgat'ta çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği, yangında 30 kişinin etkilendiği açıklandı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Manavgat'ın Yeniköy mevkiinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi. Söndürme çalışmalarında 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz ve 2 dozerin görev yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangından 30 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 7 ambulans, 2 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir. Antalya AFAD Müdürlüğü'nden 3 araç ve 11 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir. Yeniköy, Kalemler, Evrenseki ve Çolaklı mahallelerinde, yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Kırsal kesimde bulunan bazı ahırların yandığı bilgisi alınmıştır."