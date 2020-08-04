Son dakika haberleri | AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana...
Gelen son dakika haberine göre AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 12:45
Kaynak: AA
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