Son dakika haberleri | AFAD, ve Jandarma 4 gün uyumadan arama yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | AFAD, ve Jandarma 4 gün uyumadan arama yaptı

04.05.2022 17:55
Son dakika haberleri | AFAD, ve Jandarma 4 gün uyumadan arama yaptı

Edinilen son dakika haberine göre Kars'ta 1 Mayıs 2022 tarihinde arazide kaybolan Tarık Altun'u bulmak için AFAD ve Jandarma ekipleri gece gündüz demeden çok zor koşullarda arama çalışmalarını sürdürdü.

Kars'ta 1 Mayıs 2022 tarihinde arazide kaybolan Tarık Altun'u bulmak için AFAD ve Jandarma ekipleri gece gündüz demeden çok zor koşullarda arama çalışmalarını sürdürdü.

Kars merkez Halefoğlu köyünde kaybolan bütün ekipleri seferber eden Tarık Altın, Halefoğlu köyüne 8 kilometre uzaklıkta bulunan Yalınçayır köyü arazinde kayanın altında uyurken bulundu. Sağlıklı bir şekilde bulunan Altun, hastanede tedavi altına alınırken, 4 gün yağmur, çamur, soğuk demeden arama tarama çalışmalarını zor şartlarda sürdüren, AFAD, Jandarma, JAK Timleri, komandoları köylüler bağrına bastı.

Yaklaşık 4 gün bayrama rağmen yılmadan çalışmalarını sürdüren ekipleri, Tarık Altun'un sağlıklı bir şekilde bulunmasıyla birlikte sevinçlerini köylülerle paylaştı. Ekipler, zorlu geçen 4 günün ardından bayramın son gününde evlerine dönerek sevdikleriyle bayram kutladı. - KARS

Son dakika haberleri | AFAD, ve Jandarma 4 gün uyumadan arama yaptı
Son dakika haberleri | AFAD, ve Jandarma 4 gün uyumadan arama yaptı
Son dakika haberleri | AFAD, ve Jandarma 4 gün uyumadan arama yaptı
Son dakika haberleri | AFAD, ve Jandarma 4 gün uyumadan arama yaptı

YORUMLAR
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Jandarma, 1 Mayıs, Kars, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | AFAD, ve Jandarma 4 gün uyumadan arama yaptı - Son Dakika


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