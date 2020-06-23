Son dakika haberleri | Afet bölgesinde yaralar sarılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Afet bölgesinde yaralar sarılıyor

Son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel ilçesinde yaşanan sel afetinin yaralarını süratle sarmak için ekiplerin hummalı bir şekildi çalıştığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel ilçesinde yaşanan sel afetinin yaralarını süratle sarmak için ekiplerin hummalı bir şekildi çalıştığını söyledi. Çok sayıda vatandaştan yardım etmek maksadıyla telefon ve mesaj aldığını açıklayan Başkan Aktaş, devletin var gücüyle müdahale ettiğini belirtti.

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BUSKİ Genel Kurul toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pazar günü Kestel ilçesi Dudaklı, Narlıdere ve Kayacık mahallelerinde yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgede yaşayan yaşlı vatandaşların hayatları boyunca böyle bir afetle karşılaşmadıklarını dile getirdiğini belirten Başkan Aktaş, Çınarcık bölgesinden gelen kaya parçalarıyla birlikte selin daha fazla kendisini hissettirdiğini söyledi. 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 16 yaşındaki bir kızın arama çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi yanında AFAD, JAK, NAK, UMKE, ANDA ve diğer belediyelerin ekiplerinin de bölgede çalışma yaptığını hatırlattı.


Şuan 200'den fazla Büyükşehir Belediyesi personelin bütün araç ve ekipmanla afet alanında bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, "Sel felaketinden kısa bir süre sonra itfaiye, fen işleri, BUSKİ ekiplerimiz olay yerine ulaştı. Kestel Belediyesi ile işbirliği içerisinde yol açma ve temizlik çalışmalarına hemen başlandı. Diğer taraftan yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanması adına Burfaş ve diğer kurumlar aracılığıyla çalışmalar sürüyor. Kestel'in Kayacık ve Aksu, Orhangazi'nin Yenisölöz ve Bayır mahallelerini de Bakanlarımız ile birlikte ziyaret ettik. Yenişehir'in Paşayayla, Kıblepınar ve bazı mahalleleri, İznik'in Mustafalı ve Müşküle mahalleleri başta olmak üzere toplamda 43 mahallemiz selden etkilendi. Diğer taraftan bölgedeki çalışmalar ve tespitler devam ediyor" dedi.


Gerekli dersler alınacak


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar akşamı kendisini aradığını, ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Bursa'ya gelerek yerinde incelemeler yapıldığını anlatan Başkan Aktaş, yaraların sarılması ve hayatların normale dönmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi. Ulaşım, Park ve Bahçeler, Mezarlıklar daire başkanlıkları, itfaiye ve BUSKİ ekiplerinin sahada yer aldığını belirten Başkan Aktaş, "Islahtan normal organize sanayi bölgesine geçen Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde de ekiplerimiz yoğun müdahalelerde bulunuyor. Tüm zarar gören bölgelerle alakalı hasar tespit çalışmaları da başladı. Gerekenler mutlaka yapılacaktır. Gerekli dersler muhakkak alınacaktır. Ayrıca Tarım komisyonu da bölgeleri tarayacak raporlama yapacaktır. Kanuni çerçeve içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı hayata geçiririz" diye konuştu.


Türk Milletinin geniş yürekli bir millet olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Kestel'de yaşanan afetin ardından çok sayıda telefon ve mesaj aldığını açıkladı. Tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Aktaş, "Bölgenin ihtiyacını karşılamak, hatta bedenen çalışmak isteyen çok fazla insanımız oldu. Devletimiz tüm gücüyle olaya müdahale ediyor. Öte yandan İnegöl'den mobilyacı esnafımız yardımda bulunmak, mağdur vatandaşların mobilya ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini ilettiler. Dudaklı başta olmak üzere ihtiyaç olan evlerle alakalı planlama yapılacak. Özellikle kırsal bölgelerde bağ evi adı altında yapılan yapıların büyük risk içerdiğini bir kez daha gördük. Herkesin duyarlı davranması gerekiyor. Tekrar hepimize büyük geçmiş olsun. El birliğiyle yaraları saracağız" dedi.


BUSKİ Genel Kurulu'nun ardından yapılan Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında da öncelikli konu sel felaketi oldu. - BURSA

Alinur Aktaş, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:13 Kaynak: İHA

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