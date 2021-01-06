Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen operasyonda 6 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.
Baglan Emniyet Müdürü Muhammed Veyis Samimi, basına yaptığı açıklamada, Baglan-Samangan ana yolunda militanlara yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.
Samimi, operasyon sonucu 6 militanın öldürüldüğünü, 4 militanın da yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Afganistan'da 6 Taliban üyesi öldürüldü - Son Dakika