Son dakika haberi... - Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... - Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıda 3 Afgan güvenlik gücünün hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

- Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıda 3 Afgan güvenlik gücünün hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Paghman bölgesindeki Panja Chenar'da bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Afgan güvenlik gücü hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kabil Polis Sözcüsü Ferdaws Faramarz yaptığı açıklamada, Paghman semtinde meydana gelen bombalı saldırıdaki can kayıplarını doğrularken, can kaybının artabileceğini ifade etti. Taliban tarafından yapılan açıklamada ise, patlamada 45 Afgan güvenlik gücü mensubunun öldüğü veya yaralandığı iddia edildi. Aynı bölgede ikinci saldırı Paghman bölgesinde bulunan Qargha'da da yerel saatle 08.00 sularında bombalı saldırı düzenlenmiş, patlamada 1 Afgan güvenlik gücü hayatını kaybetmiş, 3 Afgan güvenlik gücü yaralanmıştı.

Son Dakika

Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı

Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili HDP'den açıklama: Darbeci yaklaşımlara tavrımız nettir

Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Öfkeli genç annesini dövüp, erkek arkadaşını ise bıçakladı

17 yaşındaki genç kız, tüfekle kendini vurdu

Son Dakika: Bildiri yayımlayan emekli amirallere TCK 316'dan soruşturma: İfadeye çağrılacaklar

Bakan Murat Kurum: Kanal İstanbul'u yapacağız. Her zamankinden daha çok inanıyoruz

Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak