Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, yaptığı açıklamada, Helmand'ın merkezi Leşkergah şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Zuvak, saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü - Son Dakika