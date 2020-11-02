Son dakika haberleri! Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, yaptığı açıklamada, Helmand'ın merkezi Leşkergah şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

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