Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Badgis İl Şura Vekili Han Can Zafar, basına yaptığı açıklamada, Badgis'in Mukur ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Zafar, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırıda 2 polis öldü - Son Dakika