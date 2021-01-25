Son dakika haberleri... Afganistan'da bombalı saldırıda 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Bahir Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Mayvand ilçesine bağlı Mirahur bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan otobüsün bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

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