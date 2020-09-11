Son dakika haberleri | Afganistan'da bombalı saldırıda 7 polis yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Afganistan'da bombalı saldırıda 7 polis yaralandı

Son dakika haberine göre Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argandab ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 polis yaralandı.

Son dakika haberleri | Afganistan'da bombalı saldırıda 7 polis yaralandı, System.String[]

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argandab ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 polis yaralandı.

Kandahar Valiliği sözcüsü Bahir Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Argandab'ın Dilaver bölgesindeki polis karakolunu hedef aldığını söyledi.

Ahmadi saldırıda 7 polisin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Kandahar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Afganistan'da bombalı saldırıda 7 polis yaralandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cari denge temmuz ayında 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar Esmerler tedirgin! Koyu ten renklilerin koronaya yakalanma oranı daha yüksek Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Bursa'da 14 erkeği "jigolo" yapma vaadiyle kandırıp 250 bin lira toplayan çete çökertildi "Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi 7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadının cansız bedenini valize koyup dereye atmışlar Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak Atını döven Halis Karataş, 947 TL para cezası aldı "Koronavirüse karşı koruyor" söylemleri sonrası zatürre aşısında randevu dönemine geçildi Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı
Amerikalı aktör Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilin tadını çıkarıyor Amerikalı aktör Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilin tadını çıkarıyor         
00:33
Bakan Koca'dan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için duygu dolu paylaşım geldi Bakan Koca'dan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için duygu dolu paylaşım geldi         
00:03
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, Eran Zahavi için çıkan transfer dedikodularını yalanladı Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, Eran Zahavi için çıkan transfer dedikodularını yalanladı         
23:03
Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım         
22:40
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi         
22:28
Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi         
22:09
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı         
22:08
12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak         
21:53
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti         
21:26
14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı         
21:06
Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi         
21:00
Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı         
20:16
Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi         
19:54
9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu         
19:53
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur         
19:50
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak         
19:09
Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak         
18:20
Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı         
17:54
Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi         
17:26
Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor         
16:42
Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı         
16:09
Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı         
15:39
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı         
15:39
Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı         
15:23
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 10:13:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Afganistan'da bombalı saldırıda 7 polis yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei