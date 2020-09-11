Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argandab ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 polis yaralandı.
Kandahar Valiliği sözcüsü Bahir Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Argandab'ın Dilaver bölgesindeki polis karakolunu hedef aldığını söyledi.
Ahmadi saldırıda 7 polisin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:09 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Afganistan'da bombalı saldırıda 7 polis yaralandı - Son Dakika