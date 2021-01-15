Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Cumazade, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım

Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu

"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı