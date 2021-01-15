Afganistan'ın Gazne vilayetindeki askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazade, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Naney bölgesindeki askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.
Cumazade, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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