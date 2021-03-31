Son dakika haberleri | Afganistan'da bombalı saldırıda iki sivil öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Afganistan'da bombalı saldırıda iki sivil öldü

31.03.2021 18:03
Son dakika haberleri | Afganistan'da bombalı saldırıda iki sivil öldü, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda iki sivil hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda iki sivil hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, basına yaptığı açıklamada, Belh'in Bandar Kilift bölgesinde el arabasına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Adil, saldırıda iki sivilin yaşamını yitirdiğini, çoğu sivil 13 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan bugün öğle saatlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayeti Din Alimleri Konseyi Başkanı Mevlevi Abdul Samed Muhammedi, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.

Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

ABD'nin Taliban ile anlaşması ve Afganlar arası barış görüşmeleri

ABD, 29 Şubat 2020'da Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı.

Afganistan'da asker bulunduran müttefiklerine danışmadan hareket eden ABD, Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmesine karşın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemler anlaşma dışında kaldı. Taliban ve Afgan yönetimi karşılıklı olarak binlerce kişiyi serbest bıraktı.

Afgan tarafları, nihai anlaşmanın müzakeresi için ocak ayında usul ve yöntemde anlaştı ancak 22 Şubat'ta başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, Taliban'dan öncelikle kapsamlı ateşkes uygulamasını istiyor ve geçiş hükümeti talebini reddediyor.

Taliban, terör örgütleri listelerinden çıkabilmek için ABD'nin taahhüdünü yerine getirmesini de istiyor.

ABD son olarak, 8 Mart'ta, 90 gün zarfında şiddetin azaltılması ve taraflar arasında geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu.

Afgan tarafları ile ABD'nin teklifiyle görüşmelerin nisan ayında Türkiye'de devam etmesi kararlaştırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Taliban, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Afganistan'da bombalı saldırıda iki sivil öldü - Son Dakika


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