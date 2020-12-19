Son dakika haberleri... Afganistan'da bombalı saldırılar: 6 ölü - Son Dakika

Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler

Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi