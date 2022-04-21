Afganistan'da camide patlama: 31 ölü, 87 yaralı - Son Dakika
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Afganistan'da camide patlama: 31 ölü, 87 yaralı

21.04.2022 16:58

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir camide meydana gelen patlamada 31 kişi öldü, 87 kişi ise yaralandı.

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir camide meydana gelen patlamada 31 kişi öldü, 87 kişi ise yaralandı.

Afganistan'ın Belh vilayetine bağlı Mezar-ı Şerif kentindeki bir Şii camiinde patlama meydana geldi. Hastane kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, patlamada 31 kişi öldü, 87 kişi ise yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz kentinde ise askeri personeli taşıyan bir minibüsün geçişi sırasında yol kenarına döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Yaralıların olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Nangarhar eyaletine bağlı Khogyani bölgesinde Taliban'a ait askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afganistan'da camide patlama: 31 ölü, 87 yaralı - Son Dakika


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