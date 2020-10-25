Son dakika haberleri... Afganistan'da El Kaide yöneticilerinden El Mısri öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Afganistan'da El Kaide yöneticilerinden El Mısri öldürüldü
25.10.2020 09:51
Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Kaide'nin yöneticilerinden Ebu Muhsin El Mısri'nin öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Kaide'nin yöneticilerinden Ebu Muhsin El Mısri'nin öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığı, güvenlik güçlerinin, ülkenin Gazne vilayetinde terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı.
Operasyonda El Kaide'nin yöneticilerinden Ebu Muhsin El Mısri'nin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu kişinin "örgütün sözde Hint Yarımadası şebekesinin iki numaralı ismi" olduğu kaydedildi.
Son Dakika Dilencilerin "Neden bölgeme girdin" kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada İstanbul'da vaka sayılarını "bıkkınlar" uçurdu! 25 yaş ve altı genç erkekler düşüncesizce hareket ediyor Göz gözü görmeyecek! 3 bölge için pus ve sis uyarısı Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi Henüz 21 yaşındaydı! Üst geçitten atladı, bir aracın altında kaldı Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisini geri çağırdı Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil