Son dakika haberleri... Afganistan'da Gor vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı bombalı saldırıda öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Afganistan'da Gor vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı bombalı saldırıda öldü

15.12.2020 20:41
Son dakika haberleri... Afganistan'da Gor vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı bombalı saldırıda öldü, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinin İl Şura Başkan Yardımcısı Abdulrahman Atşan, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinin İl Şura Başkan Yardımcısı Abdulrahman Atşan, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Gor Vali Vekili Habibullah Radmaniş, basına yaptığı açıklamada, Gor vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı Atşan'ın aracına yerleştirilen bombanın, Gor il hastanesi yakınında patlatıldığını söyledi.

Radmaniş, saldırıda Atşan'ın yaşamını yitirdiğini, bir korumayla bir şura vekilinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Afganistan'da Gor vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı bombalı saldırıda öldü - Son Dakika


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