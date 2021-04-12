Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırıda kolordudaki hastanenin başhekimi Salih Muhammed Samim ile araç sürücüsünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, saldırganların kaçtığını belirtti.

Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu