Son dakika haberleri: Afganistan'da iki yabancı gazeteci ve bazı yerel BM çalışanları gözaltına alındı - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı uyruklu iki gazeteci ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Afganistan ofisindeki bazı çalışanların gözaltına alındığı duyuruldu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Komiserlikle koordinasyon halinde bölgede çalışan iki yabancı gazeteci ve bir grup yerel BM çalışanının Kabil'de gözaltına alındığı" bilgisi verildi.

Paylaşımda, "Diğer taraflarla iş birliği halinde sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Mevcut durum dikkate alınarak konuya ilişkin daha fazla yorum yapmayacağız." ifadesi yer aldı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklulardan birinin İngiliz gazeteci ve eski BBC çalışanı Andrew North olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin Twitter'da paylaşım yapan North'un eşi Natalia Antelava, "Andrew Kabil'de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği için çalışıyor ve Afgan halkına yardım etmeye uğraşıyordu." dedi.

Eşinin güvenliğinden endişe duyduğunu belirten Antelava, North'un serbest bırakılması için ilgili yetkililere çağrıda bulundu.