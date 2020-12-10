Son dakika haberleri! Afganistan'da kadın gazetecinin öldürülmesini DEAŞ üstlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan'da kadın gazeteci Malalai Maiwand (30) arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Afganistan'da kadın gazeteci Malalai Maiwand (30) arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Afganistanlı gazeteci Malalai Maiwand, ülkenin doğusunda bulunan Celalabad kentinde sabah saatlerinde arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Maiwand'ın ölümü, "Afgan Kadın Gazetecileri Koruma Merkezi üyesi ve EnekaasTV muhabiri Malalai Maiwand silahlı kişilerce öldürüldü. İnsan Hakları Günü'nde işlenen cinayet, RSF camiasında şok yarattı" ifadeleriyle duyurulmuştu.



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