Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde aracına bombalı saldırı düzenlenen kaymakam yaralandı.

Nangarhar Valiliği, Nangarhar'ın Kama ilçe Kaymakamı Şerifullah Fazli'nin makam aracına yerleştirilen bombanın, Behsud ilçesinde patlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, saldırıda Kaymakam Fazli, bir koruması ve bir de sivilin yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Öte yandan, Afganistan hükümetine göre son zamanlarda ülke genelinde şiddet olayları arttı.