Son dakika haberleri: Afganistan'da petrol istasyonunda yangında en az 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Afganistan'da petrol istasyonunda yangında en az 10 kişi yaralandı
01.05.2021 23:45
Son dakika haberler: Afganistan'ın Kabil eyaletindeki bir petrol istasyonunda çıkan yangın nedeniyle en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Afganistan'ın Kabil eyaletindeki bir petrol istasyonunda çıkan yangın nedeniyle en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, Kabil'in kuzeyindeki Shakardara bölgesinde bulunan bir petrol istasyonunda yangın çıktığını belirtti.
Aryen, nedeni henüz belirlenemeyen yangının petrol istasyonunda başlayıp yakıt tankerlerine sıçradığını, en az 10 kişinin yaralandığını aktardı.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
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