Son dakika haberleri: Afganistan'da sel felaketi 45 can aldı - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti.

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde başlayan aşırı yağışların sellere neden olduğunu söyledi.

Seller nedeniyle şimdiye kadar 45 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şehkar, 90 kişinin de yaralandığını belirtti.

Şehkar, birçok evin sular altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.