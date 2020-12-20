Son dakika haberleri: Afganistan'da son 3 ayda 500 sivil öldürüldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Aryen, sivilleri öldürmenin savaş suçu olduğunu kaydetti.

Saldırılarda 500 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 1050'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, son 3 ayda ülke genelinde çeşitli saldırılar düzenlediğini söyledi.

Afganistan 'da son 3 ayda Taliban tarafından düzenlenen saldırılarda 500 sivilin öldüğü bildirildi.

Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü yenişemedi

Arsenal, Yusuf Yazıcı için sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacak

74 yıldır fıçı yapıyor! 14 yaşında başladığı mesleğini damadı ve torunuyla birlikte yürütüyor

Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı

Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu