Son dakika haberleri... Afganistan'da Taliban ile çatışmada 9 polis öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Afganistan'da Taliban ile çatışmada 9 polis öldü

Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın Bamyan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 polis hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Afganistan'da Taliban ile çatışmada 9 polis öldü, System.String[]

Afganistan'ın Bamyan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 polis hayatını kaybetti.

Bamyan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammad Rıza Yosufi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Bamyan'ın Şiber ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 9 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yosufi, 2 polisin de yaralandığını söyledi.

Yosufi, çatışmada militanların da kayıp verdiğini aktardı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik güçleri, Afganistan, Taliban, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Afganistan'da Taliban ile çatışmada 9 polis öldü - Son Dakika

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