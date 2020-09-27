Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban saldırılarında 2 polis öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Pain ve Firuz Nahçir ilçelerindeki polis karakollarına düzenlediği silahlı saldırılarda 2 polis hayatını kaybetti.

Samangan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Munir Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Dere-i Suf Pain ve Firuz Nahçir ilçelerindeki polis karakollarına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 2 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, saldırının ardından havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarda 14 militanın öldürüldüğünü, 12'sinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.