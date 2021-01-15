Son dakika haberleri | Afganistan'da Taliban saldırısında 7 güvenlik görevlisi öldü

Son dakika haber: Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yosuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahib ilçesinin Ortabuz köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 12 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade eden Ayyubi, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti. Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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