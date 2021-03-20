Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban, saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Abir, saldırıda Kaymakam Alam'ın yaşamını yitirdiğini, eşi ve 2 çocuğunun yaralandığını belirtti.

Gor Valiliği Sözcüsü Aref Abir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tivere Kaymakamı Alam'ın içinde bulunduğu araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

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