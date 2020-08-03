Afganistan'da bir hapishaneye yönelik düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği, 46 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi olan Celalabad şehrindeki bir hapishaneye dün bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamanın ardından güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışma başladı. Vali sözcüsü Attaullah Khogyani, yaklaşık 14 saattir devam eden saldırıda şuana kadar 21 sivil, güvenlik gücü ve mahkumun öldüğünü açıkladı. En az 3 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.Çatışma sırasında hapishaneden kaçan yaklaşık bin mahkum ise yakalandı. - KABİL