Afganistan İdari Reform ve Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanı Nadır Nadıri, Taliban'ı kontrol ettiği ilçelerdeki kamuya ait yerleri ve binaları tahrip etmekle suçladı.

Nadıri, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Taliban'ın kontrolüne geçirdiği 116 ilçedeki 260 kamu binasını tahrip ettiğini belirtti.

Söz konusu ilçelerdeki kamu ekipmanlarının yağmalandığını ifade eden Nadıri, kamu binalarının kullanılmaz halde olduğunu kaydetti.

Nadıri, Taliban tarafından tahrip edilen binaların 500 milyon dolar değerinde olduğunu vurguladı.

Kamu binalarının tahrip edilmesiyle 13 milyon vatandaşın devlet hizmetlerinden mahrum kaldığını dile getiren Nadıri, Taliban'ın kontrol ettiği bölgelerdeki yaklaşık 50 bin memurun, özellikle kadın çalışanların bu durumdan olumsuz etkilendiğinin altını çizdi.

Nadıri, "İlçelerde yaşanan çatışmaların yoğunluğu nedeniyle soğuk hava deposu, istinat duvarı, okul, hastane, stadyum ve su temini projelerinin yapımına ara verildi." dedi.

Taliban kontrolündeki bölgelerde özellikle kadın memurların dışarı çıkmamaları için tehdit edildiğini anlatan Nadıri, böylece kadın memurların bazı bölgelerde dışarıya dahi çıkamadığını bildirdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise yaklaşık son 2 ayda kontrol ettikleri 193 ilçede kamu hizmetlerinin en iyi şekilde devam ettiği ve Nadıri'nin açıklamasının asılsız olduğu iddia edildi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise yüzde 80'in üzerinde alan hakimiyeti kurduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil ele geçirmiş bulunuyor.