Son dakika haberleri | - Afganistan'ın batı bölgesinde 2020 yılında 300'den fazla sivil öldürüldü- Çatışmalardan en büyük zararı Afgan siviller görüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | - Afganistan'ın batı bölgesinde 2020 yılında 300'den fazla sivil öldürüldü- Çatışmalardan en büyük zararı Afgan siviller görüyor

05.02.2021 16:25

Son dakika haber... - Afganistan'ın batı bölgesinde 2020 yılında 300'den fazla sivil öldürüldü Çatışmalardan en büyük zararı Afgan siviller görüyor Afganistan'ın batı bölgesinde geçtiğimiz yıl yaşanan çatışmalarda ve gerçekleştirilen terör saldırılarında 300'den fazla Afgan sivilin öldürüldüğü ve 390'dan fazlasının...

- Afganistan'ın batı bölgesinde 2020 yılında 300'den fazla sivil öldürüldü

Çatışmalardan en büyük zararı Afgan siviller görüyor

KABİL - Afganistan'ın batı bölgesinde geçtiğimiz yıl yaşanan çatışmalarda ve gerçekleştirilen terör saldırılarında 300'den fazla Afgan sivilin öldürüldüğü ve 390'dan fazlasının da yaralandığı açıklandı.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, 2020 yılında ülkenin batı bölgesinde meydana gelen çatışmalar ve terör saldırılarında 300'den fazla Afgan sivilin öldürüldüğünü ve 390'dan fazlasının da yaralandığını teyit etti. Komisyon, sivillerin hayatına kaybetmesine ya da yaralanmasına sebep olan olayların yüzde 89'unun Taliban sebebiyle gerçekleştiğinin düşünüldüğünü, olayların yüzde 11'inin ise güvenlik güçleri ile hükümet yanlısı diğer silahlı kuvvetlerden kaynaklandığını bildirdi.

Silahlı çatışmalardan en büyük zararı Afgan siviller görüyor

Komisyondan yapılan açıklamada, "Afganistan'ın batı bölgesindeki Herat, Badgis, Ferah, Nimruz ve Gur vilayetlerinde meydana gelen silahlı çatışmalar ve terör saldırılarında yaklaşık 315 sivil öldürüldü, 391'i de yaralandı" bilgisi paylaşıldı. Komisyonun verdiği rakamlara göre silahlı çatışmalardan en büyük zararı Afgan siviller görüyor. 2020 yılında ülke genelinde meydana gelen çatışmalarda 2 bin 958'den fazla sivil hayatını kaybetti, 5 bin 542'den fazlası da yaralandı.

Afganistan Ulusal Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Vilayet Emniyet Müdürlüğü, ülkenin batısında yer alan Herat'ta Salı günü kolluk kuvvetlerinin 11 üyesiyle bir terör çetesine baskın yaptığını açıklamış, 9 susturucu silah ve tabanca mermisinin yanı sıra 3 motosiklet ile patlayıcı yüklü 3 tekerlekli araca el konulmuştu. Örgüt, Herat'ın çevre bölgelerinde gerçekleştirilen suikast ve patlama olaylarına karıştığını da itiraf etmişti.

Son dakika haberleri | - Afganistan'ın batı bölgesinde 2020 yılında 300'den fazla sivil öldürüldü- Çatışmalardan en büyük zararı Afgan siviller görüyor
Son dakika haberleri | - Afganistan'ın batı bölgesinde 2020 yılında 300'den fazla sivil öldürüldü- Çatışmalardan en büyük zararı Afgan siviller görüyor
Son dakika haberleri | - Afganistan'ın batı bölgesinde 2020 yılında 300'den fazla sivil öldürüldü- Çatışmalardan en büyük zararı Afgan siviller görüyor
Son dakika haberleri | - Afganistan'ın batı bölgesinde 2020 yılında 300'den fazla sivil öldürüldü- Çatışmalardan en büyük zararı Afgan siviller görüyor

İnsan Hakları, Afganistan, Terör, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | - Afganistan'ın batı bölgesinde 2020 yılında 300'den fazla sivil öldürüldü- Çatışmalardan en büyük zararı Afgan siviller görüyor - Son Dakika


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