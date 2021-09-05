Son dakika haberleri: Afganistan'ın Pencşir vilayetini kontrol eden grupların sözcüsü Deşti öldürüldü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban'a direnen Pencşir vilayetini kontrol eden grupların sözcüsü Fehim Deşti, Taliban'la süren çatışmalarda hayatını kaybetti.

Cemiyet-i İslami Partisi Liderlik Konseyi Üyesi ve Deşti'nin yakın arkadaşlarından Nur Rahman Ahlaki, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Deşti'nin öldüğünü doğruladı.

Pencşir'i kontrol eden Afganistan Ulusal Direniş Cephesinin sözcülüğü görevini yürüten Deşti, eski Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın kız kardeşinin oğluydu.

Deşti, cephenin lideri Ahmed Mesud'un babası ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un 21 yıl önce hayatını kaybettiği suikast sırasında yanında bulunmuş ve olaydan yaralı kurtulmuştu.

Taliban ile Pencşir'deki güçler arasındaki çatışmalarda ayrıca, Ahmed Şah Mesud'un komutanlarından Abdulvedud Zere'nin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Deşti ve Zere'nin Pencşir'in Ruha ilçesinin Deştek bölgesinde Taliban güçleriyle çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiği açıklandı.