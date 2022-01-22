Son dakika haberleri! AFGANİSTAN UYRUKLU BEBEĞİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Afganistan uyruklu 40 günlük bebek sabah beşiğinde ailesi tarafından ölü bulundu. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Bugün, Dokuzkavaklar Mahallesi 2038 Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu Emine Sultani (24), saat 10.00'da beşikte yatan 40 günlük Zehra Sultani isimli bebeğinin hareketsiz olduğunu görüp ambulans çağırdı. Eve gelen acil sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri evde inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının da inceleme yaptığı evde hayatını kaybeden bebek, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma kapsamında bebeğin annesi Emine Sultani ve babası Tajmir Sultani ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bebeğin vücudunda herhangi bir ize rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.