AFGANLI İŞÇİ KENDİ ÜLKE VATANDAŞINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

KONYA'da bir döküm atölyesinde çalışan Afganistan uyruklu işçi, mesai arkadaşı olan kendi ülke vatandaşı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. İki işçi arasında bir hafta önce serviste yer vermeme nedeniyle kavga çıktığı öğrenildi.

Olay, saat 20.10 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Özkafa Sokaktaki bir döküm atölyesinde meydana geldi. Atölye de 'Faruk' ismiyle tanınan Afganlı işçi, kendi ülke vatandaşı olan Afganistanlı mesai arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 'Faruk' boğazından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan 'Faruk' ismiyle tanın işçi, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öldürülen işçinin cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan saldırgan ile olaya karıştığı öne sürelen arkadaşı, Sahipata Mahallesi'nde yakalandı. Polis, gözaltına alınan 2 kişi ile öldürülen işçinin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.